40 сериалов сняли казахстанские телеканалы в рамках госзаказа в 2017 г.

Астана. 24 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. 40 сериалов сняли казахстанские телеканалы в рамках государственного заказа в 2017 году, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«В прошлом году ведомство активно подключило к производству сериалов и коммерческие телеканалы. Так, телеканалом Qazaqstan было снято 15 сериалов, «Хабар» — 13 сериалов, частными телеканалами — 12 продуктов самой разной жанровой и тематической направленности. В итоге только за 2017 год в рамках государственного информационного заказа было снято 40 телесериалов. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее», — сказал в среду Д. Абаев в ходе презентации сериальной продукции в «Казмедиацентре».

По его словам, при размещении госзаказа учитывались предпочтения аудитории.

«Мы изучили потребности различных целевых аудиторий и на основе их результатов сформировали тематическую сетку – в результате были сняты телесериалы об истории нашего народа, о буднях полицейских и врачей, о семейных ценностях, о жизни в ауле, о молодых предпринимателях и даже стартаперах», — заявил министр.

В ходе презентации были показаны тизеры 4 сериалов. Среди них историческая драма «Tar Zaman», семейный 60-серийный продукт «Асыл арман», сериал «Красный уровень», снятый телеканалом «КТК», и повествующий о деятельности казахстанских спецслужб по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Телеканал «Хабар» завершил производство сериала «Батырлар жолы», о жизни казахских батыров начала XVII века. Наряду с этим, по словам главы МИК РК, ведомство усилило работу в части производства социальных роликов.

«В 2017 году был снят 131 социальный ролик. Это рекордное количество за историю казахстанского телевидения. Это стало возможным благодаря пересмотру многих статей государственного информационного заказа», — заключил Д. Абаев.