Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества обсудил с президентом Узбекистана Назарбаев

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Астана. 24 января. КазТАГ – Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба президента РК.

«Состоялся телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора Н. Назарбаев выразил соболезнования Ш. Мирзиееву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года. Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — сообщили в среду в Акорде.

Отмечается, что в завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч.

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