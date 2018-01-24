Казахстан — это светское государство, в котором законами закреплены равенство всех религиозных конфессий и свобода вероисповедания — Назарбаев

Астана. 24 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, сообщает пресс-служба главы государства.

«Во время встречи глава государства дал высокую оценку деятельности митрополита Александра в Казахстане и остановился на вопросах государственной политики в религиозной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в среду.

«Мы высоко ценим вашу деятельность в Казахстане. Вы осуществляете политику мира и межконфессионального согласия. Наша страна – это светское государство. Конституцией и законами закреплены равенство всех религиозных конфессий и свобода вероисповедания. Мы инициировали изменения в законодательство о религиозной деятельности. Вы принимали активное участие в этом. Мы благодарны вам за проведенную работу», — сказал президент Казахстана.

Н.Назарбаев также поздравил митрополита Астанайского и Казахстанского с прошедшим праздником Рождества.

В свою очередь митрополит Александр поблагодарил главу государства за встречу и отметил важность статьи президента Казахстана «Модернизация общественного сознания» в деле духовно-нравственного воспитания.

«Ваша стратегия духовно-нравственного воспитания личности является основополагающим документом для дальнейшего развития Казахстана. Статья «Модернизация общественного сознания» раскрывает то, что необходимо для дальнейшего процветания нашего общества», — сказал митрополит Астанайский и Казахстанский.