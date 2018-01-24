Астана. 24 января. КазТАГ – Дорожная карта по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны утверждена в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс столичного акимата.

«Во исполнение послания президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» о качественной занятости и о формализации самозанятых акимом столицы Асетом Исекешевым утвержден план организационных мероприятий (Дорожная карта) на 2018-2019 годы по формализации и вовлечению неформально занятого населения в экономику страны и, соответственно, в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) по г. Астане», — говорится в сообщении в среду.

Как отметили в акимате, неформально самозанятые и лица, работающие неофициально, то есть лица, которые работают без трудового договора, не охвачены социальным страхованием, пенсионной системой, ОСМС и не уплачивают налоги.

«Основной целью вышеуказанного плана является фактическая проработка вопросов по учету доходов, уплате налогов и участию самозанятого населения в системах социального, пенсионного обеспечения, медицинского страхования и вовлечение самозанятых в программу продуктивной занятости и массового предпринимательства. Для исполнения плана создан специальный региональный штаб при акимате г. Астаны», — сообщили столичные власти.