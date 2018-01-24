Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК

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Астана. 24 января. КазТАГ – Каирбек Ускенбаев назначен вице-министром по инвестициям и развитию РК, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Ускенбаев Каирбек Айтбаевич назначен на должность вице-министра по инвестициям и развитию РК», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Отмечается, что 53-летний К. Ускенбаев в разные годы занимал должности председателя комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК, главы комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министром туризма и спорта, первого вице-министра регионального развития РК и вице-министра национальной экономики РК.

С 2016 года по настоящее время работал управляющим директором АО «НУХ «Байтерек». Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат».

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