СБ ООН осудил недавний инцидент с применением химоружия в Сирии

Астана. 24 января. КазТАГ — Совет безопасности (СБ) ООН под председательством Казахстана провел внеочередное заседание, посвященное вопросу применения химического оружия в Сирии, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Совет единогласно осудил инцидент, произошедший 22 января этого года в восточной части Гуты в Сирии. В результате применения химического оружия, предположительно, пострадали более 20 человек», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

При этом отмечается, что все участники заседания выразили озабоченность в связи с продолжением применения химического оружия в Сирии, а также по поводу того, что виновники таких преступлений остаются безнаказанными.

В данном контексте вновь была отмечена важность и неотложность скорейшего создания нового механизма по расследованию. В этой связи делегация Российской Федерации представила участникам свой проект резолюции по созданию нового независимого инструмента ООН по расследованию.

Казахстанская делегация приветствует любую возможность разработки нового инструмента для расследования, которая позволит эффективно противодействовать химическим преступлениям в будущем. По словам постоянного представителя Казахстана Кайрата Умарова, такой механизм должен быть профессиональным, представительным, беспристрастным, а также с четким мандатом и методологией работы, подчеркивается в сообщении.

«Любые задержки и бездействие со стороны Совета могут привести к увеличению числа применения химоружия из-за отсутствия конкретных планов по реагированию на такие нарушения», — заявил К. Умаров, призывая к скорейшей выработке действенного потенциала международного сообщества по противодействию преступлениям с применением химического оружия.

Все члены Совета отметили важность сохранения единства СБ, а также конструктивного и оперативного взаимодействия по этому важному вопросу.