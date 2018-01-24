Кампанию по борьбе с организованной преступностью начали власти Китая

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Алматы. 24 января. КазТАГ – Кампанию по борьбе с организованной преступностью начали власти Китая, сообщает «Синьхуа».

«Китай начнет новую кампанию против организованной преступности в целях обеспечения социальной стабильности и укрепления основы партийного управления. Кампания будет сосредоточена на отраслях, где чаще происходят организованные преступления, которые вызывают самую сильную реакцию общественности и отвращение народа», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что инициатором кампании выступил центральный комитет коммунистической партии Китая.

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