Алматы. 24 января. КазТАГ – Создать 30-километровую зону безопасности на границе с Сирией предложили США Турции, сообщает ТАСС.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал мне, что США не хотят противостоять Турции. Он выступил с предложением создать 30-километровую линию безопасности», — заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, он предупредил главу американского внешнеполитического ведомства, что «если в этой зоне будут нарушения, то Турция ответит» на это.

Напомним, в настоящий момент в Сирии проходит спецоперация турецких военных. О начале военной операции против курдов на территории соседнего государства 20 января объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкие военные атаковали позиции курдских группировок «Демократический союз» и «Силы народной самообороны», которые в Турции считают сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК). 21 января турецкая военная операция на территории Сирии перешла в наземную фазу. 23 января Р. Эрдоган заявил, что что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском Африне до конца.

24 января ситуацию прокомментировали в ООН, где сообщили, что около 6 тыс. сирийцев бросили свои дома из-за вторжения Турции для спецоперации против курдов. В организации призвали участников конфликта и всех, кто может на них повлиять, обеспечить защиту гражданского населения и предоставить гуманитарным сотрудникам возможность беспрепятственно и бесперебойно доставлять жизненно необходимую помощь нуждающимся.