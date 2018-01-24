В случае отказа от госинформзаказа казахстанское телевидение заполнит иностранный контент — Абаев

Астана. 24 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев полагает, что в случае отказа от госинформзаказа казахстанское телевидение заполнит иностранный контент.

«Я знаю, некоторые выступают за то, чтобы прекратить госинформзаказ, но тогда мы получим, наверное, еще больше иностранного контента. Сейчас практически на всех республиканских каналах снижается количество покупной иностранной продукции, на замену которой пришли собственные сериалы, телешоу, документальные фильмы и др.», — сказал Д. Абаев в ходе презентации сериальной продукции в «Казмедиацентре» в среду.

При этом, отмечает он, содержание любого телеканала также требует госвложений.

«Ярким примером этому могут служить каналы Balapan, Kazsport, «Ел арна», имеющие свою устоявшуюся аудиторию. Вы понимаете, что частному бизнесу, наверное, сложно будет создавать каналы наподобие Balapan, потому что это требует больших серьезных вложений, а отдача не такая большая», – подчеркнул Д. Абаев.

В заключении он напомнил, что госинформзаказ, прежде всего, направлен на развитие инфраструктуры СМИ.

«В рамках государственного информационного заказа предусмотрены целевые средства на развитие цифрового вещания и распространение каналов свободного доступа, бесплатных для граждан. Сейчас 100% жителей Казахстана имеют возможность получать сигнал «Отау-ТВ» и бесплатно смотреть каналы свободного доступа», – резюмировал Д. Абаев.