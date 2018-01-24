Третий день ищут солдата, самовольно покинувшего войсковую часть у границы с Кыргызстаном

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Астана. 24 января. КазТАГ – Третий день ищут солдата, самовольно покинувшего войсковую часть у границы с Кыргызстаном, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«21 января военнослужащий срочной службы войсковой части 21450 рядовой Ж. Бозбанов самовольно оставил расположение части. В настоящее время силами личного состава воинской части, отделом военной полиции Гвардейского гарнизона совместно с местными органами внутренних дел организованы необходимые поисковые работы», — говорится в официальном сообщении минобороны в среду.

Войсковая часть 21450 расположена в пгт Гвардейский, Жамбылской области. В населенном пункте дислоцируется 40-я военная база вооруженных сил РК.

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