Астана. 24 января. КазТАГ – Третий день ищут солдата, самовольно покинувшего войсковую часть у границы с Кыргызстаном, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«21 января военнослужащий срочной службы войсковой части 21450 рядовой Ж. Бозбанов самовольно оставил расположение части. В настоящее время силами личного состава воинской части, отделом военной полиции Гвардейского гарнизона совместно с местными органами внутренних дел организованы необходимые поисковые работы», — говорится в официальном сообщении минобороны в среду.

Войсковая часть 21450 расположена в пгт Гвардейский, Жамбылской области. В населенном пункте дислоцируется 40-я военная база вооруженных сил РК.