Повышения ответсвенности транспортных компаний Казахстана за перевозку пассажиров потребовал мажилисмен

Астана. 24 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Транспортным компаниям РК необходимо повысить ответственность за перевозку пассажиров, считает депутат мажилиса парламента РК Кудайберген Ержан.

«Владельцы старых автобусов сокращают расходы на ремонт, не говоря уже об обновлении старых автобусов для перевозки пассажиров. Тем самым они подвергают опасности жизни пассажиров. Когда такие автобусы попадают в аварии, водители привлекаются к ответственности, а транспортные компании не заключают с водителями контракт и избегают ответственности. Учитывая такие случаи, считаем необходимым повышать ответственность транспортных компаний», — сказал К. Ержан, озвучивая депутатский запрос к премьеру, на пленарном заседании мажилиса в среду.

Также, по его словам, в целях обеспечения безопасности пассажиров необходимо на республиканском и областном уровне в отношении перевозчиков пассажиров организованно применить всесторонние меры и требования к техническому состоянию транспортных средств, ограничить сроки эксплуатаций автобусов, обязать использовать современные средства контроля, усилить контроль за здоровьем водителей автобусов с проведением обследования.

Мажилисмен указал на участившиеся трагедии с казахстанскими автобусами, связанные с гибелью людей.

«Так, 18 января в Актюбинской области имела место ужасная авария на трассе «Самара-Шымкент» — в автобусе сгорели, погибли 52 человека. Это обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание. Еще печальное событие, которое имело место во Владимирской области в России, где на ж/д переезде произошло столкновение поезда направлением Санкт-Петербург — Нижний Новгород с казахстанским пассажирским автобусом. В той аварии погибло 18 человек, десятки получили травмы», — перечислил он.

Также недавно в Акмолинской области водитель автобуса погиб от остановки сердца на автостоянке.

«Если это бы случилось во время перевозки, это привело бы к большой аварии. К сожалению, ежегодно из-за таких печальных событий страдают тысячи наши соотечественников. Основными причинами вышеприведенных трагических аварий являются преступная халатность и алчность», — констатировал парламентарий.