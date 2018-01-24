Крупный завод по производству макарон построят в этом году в Капшагае

Талдыкорган. 24 января. КазТАГ — Завод по производству продуктов питания ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», расположенный в индустриальной зоне «Арна» в г.Капшагай, будет открыт уже к концу июня 2018 года, передает корреспондент агентства.

«Основным инвестором проекта является вьетнамская компания «Маревен Фуд Холдингс». Завод будет производить лапшу быстрого приготовления, бульоны-приправы, макароны. Всего 15 наименований», — сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщила управляющий директор холдинга «Маревен Фуд Холдингс» Мишель Чанг, на данном этапе готовы производственный и инженерный комплексы завода, подведены все внутренние инженерные коммуникации.

«Все необходимое оборудование закуплено, находится на складах и ждет монтажа. 1-ая тестовая линия будет запущена уже в апреле, тогда и будет получена первая продукция. На рынок предприятие выйдет после полного запуска завода, его открытие запланировано на конец июня», — отметила М. Чанг.

До 70% готовой продукции планируется поставлять в 5 стран Азии, Монголию и КНР. При производстве будет использовано 5 видов продукции казахстанского производства, включая муку, соль, картон. Завод обеспечит постоянными рабочими местами 500 человек, 90% из которых — местные жители.

«Мы рады, что на территории нашей области реализуется такой крупный инвестиционный проект, который внесет весомый вклад в развитие пищевой промышлености области. Кроме того, при производстве будет использоваться мука отечественного производства, а готовая продукция будет экспортироваться со знаком «Сделано в Казахстане», — отметил аким области Амандык Баталов.

Напомним, ранее планировалось введение предприятия в первом квартале 2018 года.