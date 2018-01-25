2 человека погибли более 100 пострадали при железнодорожной аварии в Италии

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Алматы. 25 января. КазТАГ – 2 человека погибли более 100 пострадали при железнодорожной аварии в Италии, сообщает ТАСС.

«По меньшей мере 2 человека погибли, 100 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Италии. Состав следовал из Кремоны в Милан. На месте происшествия работают спасатели. Все пострадавшие – пассажиры поезда. 10 из них госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП были сильно повреждены и сами вагоны поезда.

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