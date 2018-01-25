Конституционные «ля-ля» о социальном государстве не работают в жизни 25.01.2018 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 105 0 Пётр Своик : «Без агашкиной руки невидимая рука рынка бессильна» comments powered by HyperComments Похожие материалы: В Центробанке РФ видят риски для мировой экономики в неопределенности на рынке нефти Известный казахстанский журналист Мирошниченко скончался на 58 году жизни S&P повысило оценку средней стоимости барреля нефти в 2018 г. до $60 Экспертное мнение: Цены на нефть перешли в новый диапазон колебаний Какие риски ожидают экономику Казахстана в наступившем году?