Конституционные «ля-ля» о социальном государстве не работают в жизни

Экономика 105 0
Пётр Своик : «Без агашкиной руки невидимая рука рынка бессильна»

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