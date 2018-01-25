Кого из министров и акимов отправят на пенсию в 2018 году?

Есть один удивительный тренд. Государственные служащие высокого полета не уходят на пенсию добровольно. Они готовы служить столько, сколько позволит глава государства

После того, как два года назад были приняты поправки в закон о государственной службе, ситуация с назначенцами стала меняться. Засидевшиеся на своих должностях люди были вынуждены уходить. Конечно же, не добровольно.

Сказано!

— Необходимо определить четкую позицию по выходу госслужащих на пенсию по достижению пенсионного законного возраста. Хватит. 25 лет всех держали, тащили, надо уходить. (…) Есть конкретный срок выхода на пенсию и я знаю, сколько таких сидит по всему Казахстану. На всех уровнях это должно распространяться и на политических служащих. Единственным исключением может быть ряд должностей политических служащих, назначаемых Президентом, срок выхода которых Президент своим решением может продлить от 1 до 5 лет, а может и не продлить.

Нурсултан Назарбаев. Акорда, ноябрь 2015 года

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Своим правом отправлять на пенсию президент стал пользоваться активно. За это время были освобождены от должностей в связи с достижением пенсионного возраста многие госслужащие, часть из них занимали значимые должности и посты: ответственный секретарь министерства финансов Наталья Коржова; посол Казахстана в Хорватии Аслан Мусин, который больше известен как экс-руководитель Администрации президента РК и экс-спикер мажилиса парламента РК; 70-летний депутат сената парламента, экс-председатель КНБ Нуртай Абыкаев; сенатор Икрам Адырбеков, в прошлом посол, аким Кзылординской области; 72-летний сенатор с семилетним стажем работы в верхней палате парламента Мухтар Алтыбаев, экс-министр обороны. Список можно продолжить. Также отправлены на пенсию аким Акмолинской области Сергей Кулагин, аким Атырауской области Бактыкожы Измухамбетов, министр энергетики Владимир Школьник.

В то же время Нурсултан Назарбаев, например, убирает 67-летнего Игоря Рогова с поста председателя Конституционного совета в связи с тем, что тот достиг пенсионного возраста 11 декабря прошлого года, а через три дня Игорь Иванович получает новое назначение, уже на общественную должность, он стал заместителем исполнительного директора в Фонде Первого Президента Республики Казахстан. Но самое интересное то, что кресло Рогова в Конституционном совете занимает Кайрат Мами, тоже перешагнувший пенсионный возраст.

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Легко по карьерному лабиринту, с молодецким задором, передвигается и Ахметжан Есимов – он покинул проект EXPO и назначен первым руководителем в самый главный холдинг страны ФНБ «Самрук-Казына». А ему, между прочим, 15 декабря прошлого года исполнилось 67 лет!

Летом прошлого года президент не стал отправлять на пенсию и руководителя своей администрации и успешного бизнесмена (все акции большой корпорации, не подумайте ничего плохого, находятся в управлении сына!) Адильбека Джаксыбекова. Его полномочия продлены до 26 июля 2022 года включительно.

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В правительстве, а именно в министерском корпусе, пенсионеров нет. В основном первые лица ведомств родились в 1960-70-е годы. Но три члена правительства в этом году отметят свой 60-летний юбилей, а там до заслуженного отдыха рукой подать.

К своему пенсионному возрасту приближаются министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, занимающий эту должность почти семь лет (с 11 апреля 2011 года), министр обороны Сакен Жасузаков (с 13 сентября 2016 года) и новый назначенец (с 11 декабря 2017 года), председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

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На местах, в органах исполнительной власти, куда больше чиновников-пенсионеров. Например, акиму Алматинской области Амандыку Баталову уже исполнилось 65 лет. Он старейший из акимов. Назначен на свою должность 20 августа 2014 года, а полномочия продлены до 22 ноября 2020 года, то есть, ровно до того дня, когда ему исполнится 68 лет.

Еще один мастодонт исполнительной власти – Бердыбек Сапарбаев, который 9 февраля отпразднует свой 65-летний юбилей. Он четырежды аким: управлял Кзылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областями, а теперь возглавляет Актюбинскую. Был и вице-министром разных ведомств, и министром, и вице-премьером, уже не говоря о каких-то менее значимых должностях.

Акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову с непростой политической карьерой – был акимом Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, 3,5 года возглавлял правительство, добровольно подал в отставку, затем 2,5 года являлся министром обороны, был освобожден от должности главой государства по неизвестным причинам и канул в небытие. 11 ноября 2014 года получил новое назначение – переехал в Усть-Каменогорск и возглавил регион. Его полномочия продлены до 2022 года, то есть тоже до достижения 68-летия.

20 мая 2018 года акиму Кзылординской области Крымбеку Кушербаеву исполнится 63 года, но вряд ли он будет отправлен на пенсию. За эти годы успел поработать акимом в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, министром образования, заместителем премьер-министра, чрезвычайным послом, советником главы государства. Запомнился тем, что добровольно подал в отставку после Жанаозенских событий в 2011 году. Ну и еще – он один из акимов, если не единственный в стране, кто не делает из своей заработной платы секрета. В августе 2016 года она составляла немногим более 716 тыс. тенге в месяц.

Следующим в очереди на пенсию стоял аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, родившийся в 1957 году, но 10 января с.г. он был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

В трехлетней перспективе на пенсию по возрасту может уйти и аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

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