Мошенники выманили деньги у родственников погибшего в Кабуле казахстанца под предлогом перевозки его тела на родину

Алматы. 25 января. КазТАГ – Мошенники выманили деньги у родственников погибшего в Кабуле казахстанца Ерлана Жампеисова под предлогом перевозки его тела на родину, передает корреспондент.

«Человек, который непосредственно сам лично передал деньги тому человеку (мошеннику – КазТАГ), он завтра пойдет писать заявление (в полицию – КазТАГ). Они сами позвонили, предложили помощь, сказали, что они связывались с МИДом и якобы МИД дал добро на то, чтобы они обратились к нам, и чтобы они могли помочь нам. На самом деле этого всего не было они просто увидели телефон в СМИ позвонили на него, вошли в доверие и обманули», — рассказал в четверг родственник погибшего Олжас Серыкулы.

Он посетовал, что из-за действий злоумышленников было потеряно время.

«Мы из-за них потеряли время на доставку тела погибшего поэтому решили обратиться в СМИ чтобы люди знали. Посольство также, как и мы ожидало прибытия этого самолета в Кабул, забор тела и прибытия в Астану завтра, этого не будет. Этого самолета этих людей нет, просто они обманули – мы потеряли время завтра утром»,- сказал О. Серыкулы.

Он добавил, что МИД РК не причастен к ситуации с мошенниками и казахстанским дипломатам претензий у них нет. В свою очередь, в министерстве иностранных дел РКсообщили о том, что уже предприняты меры для транспортировки тела Е. Жампеисова в Казахстан.

«Вопрос по организации доставки тела погибшего гражданина Казахстана из Афганистана на родину решен, в самые ближайшие дни усилиями наших дипломатов в Кабуле оно будет доставлено на родину, в Казахстан за счет средств министерства иностранных дел»,- сказал официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, вечером 20 января террористы атаковали фешенебельный отель Intercontinental в столице Афганистана. На протяжении почти 12 часов террористы удерживали в гостинице в заложниках более 150 постояльцев отеля. Погибло почти 50 человек.

21 января официальный представитель министерства иностранных дел РК А. Жайнаков сообщил о том, что во время нападения боевиков погиб гражданин Казахстана.