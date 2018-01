Алматы. 25 января. КазТАГ – 2 минуты до ядерной полуночи оставили ученые на Часах Судного дня, сообщает ТАСС.

«Стрелки символических Часов Судного дня, впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists, переведены на 30 секунд ближе к «ядерной полуночи». Теперь часы показывают 23.58. То есть до «ядерной полуночи» осталось всего 2 минуты», — объявила в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне президент издания Рейчел Бронсон.

Часы Судного дня – это аллегорическое представление ученых-ядерщиков уровня ядерной угрозы в мире. Близость минутной стрелки к полуночи означает вероятность начала ядерной войны. На самом первом изображении Часов в 1947 году длинная стрелка находилась в 7 минутах от полуночи. Значение на циферблате ученые меняют ежегодно в январе. Самое «безопасное» расстояние от «ядерной полуночи» было зафиксировано в 1991 году, когда США и СССР заключили соглашение об ограничении ядерных сил – тогда Часы Судного дня показывали 23.43, оставляя до гипотетического начала ядерной войны 17 минут.