В Казахстане планируют создать самоокупаемую нацкомпанию по надзору и контролю в области гражданской авиации

Астана. 25 января. КазТАГ — В Казахстане планируют создать самоокупаемую национальную компанию по надзору и контролю в области гражданской авиации, подотчетную министерству по инвестициям и развитию РК, сообщается на странице КГА МИР РК в Facebook.

«По поручению главы государства, в рамках плана нации «100 конкретных шагов» предполагается переход на британскую модель госрегулирования отрасли (шаг 68). Это позволит соответствовать требованиям ИКАО по наличию квалифицированных инспекторов и достичь поставленной цели в 80% по уровню безопасности полетов. Согласно заключению ИКАО, количество инспекторов авиационной администрации должно быть в 2 раза выше, чем в настоящее время», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Отмечается, что в рамках реализации этой задачи, министерством проделана подготовительная работа, подписан меморандум о взаимопонимании с Британским агентством гражданской авиации, состоялись неоднократные визиты британских специалистов в Казахстан, отработаны проекты технического сотрудничества и получены соответствующие рекомендации и наработки.

«На основе совместной работы, нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству», — уточняется в сообщении.

При этом поясняется, что часть штатной численности в виде инспекторов перейдут в национальную компанию, за министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международные отношения. Финансирование новой структуры предполагается за счет самоокупаемости с использованием части аэронавигационных сборов за пролет в воздушном пространстве РК (пример авиационных властей Франции и Германии) и оказанием услуг субъектам отрасли гражданской авиации (пример Британского агентства гражданской авиации), что исключит нагрузку на государственный бюджет и соответствует мировой практике.

Между тем, подчеркивается, что британская модель регулирования гражданской авиации является одной из наиболее передовых форм управления в мире и представляет собой государственную корпорацию, которая обеспечивает контроль и надзор в области безопасности полетов. Штатная численность Британского агентства составляет порядка 800 человек. Данная госкорпорация подотчетна департаменту транспорта Великобритании, который формирует государственную политику в области гражданской авиации. Показателем эффективности такой структуры является высокий уровень соответствия Великобритании стандартам ИКАО по безопасности полетов — свыше 93% (для сравнения, среднемировой уровень — 63%, среднеевропейский – 76%, Казахстан – 74%).