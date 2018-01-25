Астана. 25 января. КазТАГ – Проверка на предмет нарушений при реализации проекта «Кок-Жайлау» начата в управлении энергетики и коммунального хозяйства Алматы, передает корреспондент со ссылкой на ответ генерального прокурора РК Кайрата Кожамжарова на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«16 января 2018 года департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы в управлении (энергетики и коммунального хозяйства – КазТАГ) начата проверка обстоятельств о недостоверной даче ответа должностными лицами относительно производства силовых транформаторов АО «КТЗ» («Кентауский трансформаторный завод» – КазТАГ). Одновременно департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы (ДВГА) в управлении проводится проверка доводов о нарушениях при реализации проектов г. Алматы по электроснабжению объектов «Кок-Жайлау», «Акбулак», «Акжар», — говорится в четверг в ответе генпрокурора на запрос.

Запрос депутатов касался вопросов защиты интересов отечественных производителей в системе государственных закупок и нарушений интересов КТЗ в КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы».

«В период рассмотрения депутатского запроса, 4 и 10 января в надзорный орган поступили обращения непосредственно от КТЗ. Содержание этих обращений носит первичный характер и доводы ранее не рассматривались уполномоченными органами по существу. В этой связи, генеральной прокуратурой поручено агентству РКпо делам государственной службы и противодействию коррупции рассмотреть доводы заявителя с принятием процессуального решения», — сообщил глава надзорного ведомства страны.

Он отметил, что указанные проверки не завершены, при выявлении нарушений будут приняты меры в установленном законом порядке, а о результатах будет сообщено.

«Относительно установления запрета на замену продукции отечественного производства в проектно-сметной документации при закупе товаров, работ и услуг сообщаем, что это предложение рассматривается в правительстве в рамках вашего депутатского запроса», — добавил К. Кожамжаров.

Напомним, 27 декабря 2017 года группа депутатов фракции «Ак жол» озвучила запрос на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева и генерального прокурора страны. В нем мажилисмены рассказали о том, как казахстанские чиновники продвигают интересы иностранных производителей, ограничивая доступ к государственным закупкам отечественным компаниям. В качестве примера были приведены проекты строительства электросетей Зимней Универсиады в Алматы, горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» и других объектов.