Минобороны РК призвали погасить долги перед казахстанскими бизнесменами

Астана. 25 января. КазТАГ – Министерство обороны РК призвали погасить долги по госзакупкам перед казахстанскими бизнесменами, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

«В конце декабря 2016 года между минобороны и предпринимателями были подписаны дополнительные соглашения к ранее заключенным основным договорам, где бизнесмены обязались оказать услуги по организации питания военнослужащих воинских частей (РК – КазТАГ) с января по февраль 2017 года — до подведения итогов конкурсных процедур. Однако после оказания услуг, министерство отказалось подписывать акты выполненных работ и оплачивать фактически полученные услуги. Свой отказ госорган объяснял несвоевременностью регистрации договора в органах казначейства. В итоге, 11 бизнесменов понесли ущерб на общую сумму около Т200 млн, что отразилось на своевременной выплате зарплаты работникам, уплате налогов, погашении кредитов и т.д.», — приводятся в сообщении в четверг слова директора департамента правовой защиты предпринимателей НПП РК «Атамекен» Олега Савеленко в ходе заседания совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при нацпалате.

По его словам, с похожей проблемой столкнулась компания «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» из Южно-Казахстанской области, которая в 2012 году выиграла конкурс на капитальный ремонт школы МВД в г.Шымкент, однако, так и не получила оплату за произведенные работы.

«За 2 года судебных тяжб компания не получила ни одного тенге за выполненные работы, суды отказывают товариществам в удовлетворении исков в связи с тем, что договор не был в надлежащем виде зарегистрирован в органах казначейства», — подчеркнул О.Савеленко.

Он также отметил, что по обоим вопросам идут судебные споры, с переменным успехом.

Адвокат Коллегии адвокатов г. Астана Мухтар Кожахметов, в свою очередь сообщил, что суд Астаны поддержал предпринимателей.

«Своими действиями министерство подрывает репутацию государства. Хочу сообщить, что буквально вчера, суд города Астаны поддержал нашу позицию в вопросе с минобороной и отменил решения экономических судов. Суд вынес решение о взыскании задолженности с воисковой части», — сообщил адвокат.

Кроме того, М. Кожахметов добавил, что казначействам необходимо тоже подключиться к данному вопросу и, возможно, пересмотреть процесс либо усилить контроль изнутри по регистрации договоров во избежание подобных ситуаций.

Между тем начальник главного управления государственных закупок ВС РК Александр Степаненко отметил, что ведомство не отказывается от взятых на себя обязательств.

«Данная проблема, к сожалению, носит системный характер. Почему вообще произошла такая ситуация? Потому что на момент заключения этих дополнительных соглашений, те договора, которые действовали еще в 2016 году, прекратили свое действие по 31 декабря. При заключении дополнительных соглашении в органах казначейства нам было отказано, и мы пришли к данному на сегодняшний день результату», — пояснил А.Степаненко.

В свою очередь заместитель председателя комитета казначейства минфина РК Айгуль Байгужина пояснила отказ в регистрации допсоглашений.

«Весь порядок регистрации гражданско-правовых сделок с госорганами в бюджетном законодательстве предусмотрен. Полностью прописана процедура, начиная от оформления заявки на регистрацию, процедуры предоставления заявки и рассмотрения органами казначейства, а также случай возврата. В данном случае вопрос идет о непринятии мер к регистрации в органах казначейства, органы казначейства не знали, заключены ли у них договора или нет. Здесь идет речь о халатности самих должностных лиц госучреждения, это первое. Во-вторых, в правилах предусмотрены правила регистрации допсоглашений, речь идет о том, что эти допсоглашения были заключены к основным договорам, срок которых истек. Такое не предусмотрено ни в каком законодательстве, соответственно, такие допсоглашения не могут быть зарегистрированы», — пояснила А.Байгужина.

Вместе с тем председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Каирбек Сулейменов отметил, что действия минобороны и МВД подрывают репутацию государства, как надежного партнера в договорных отношениях.

«Такие действия должны расцениваться как преступно-халатное отношение к служебным обязанностям, повлекшее многомиллионные убытки, а значит, подлежат оценке через призму уголовного законодательства», — заявил К.Сулейменов.

Представители минобороны заверили членов совета, что в течение месяца погасят свои долги перед предпринимателями.

«Предлагаю по минобороне вопрос взять на контроль, а в части МВД все материалы дела передать в агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции для дальнейшего разбирательства», — резюмировал К.Сулейменов.