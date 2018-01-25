18 лицензий по лыжным видам спорта и 7 лицензий по шорт-треку получил на Олимпиаду-2018 Казахстан

Астана. 25 января. КазТАГ – 18 лицензий по лыжным видам спорта и 7 лицензий по шорт-треку получил на Зимние Олимпийские игры 2018 года Казахстан, сообщает пресс-служба национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Международная федерация лыжного спорта FIS подтвердила 18 олимпийских квот для казахстанских спортсменов. Таким образом, по лыжным гонкам у нас теперь 6 лицензий — две лицензии у мужчин, две у женщин и еще две лицензии, которые распределит тренерский штаб. В горнолыжном спорте 2 квоты: 1 мужская и 1 женская. В прыжках с трамплина дана 1 мужская лицензия. По фристайл-могулу подтверждение пришло на 4 атлетов – по две лицензии у мужчин и женщин. И 5 лицензий добавилось по фристайл-акробатике — 1 мужская и 4 женские», — проинформировали в НОК в четверг.

Также в комитете сообщили о ситуации с лицензиями по шорт-треку.

«Международный союз конькобежцев ISU предоставил Казахстану еще 1 место в старте на 1,5 тыс. м в шорт-треке у мужчин на Олимпийских играх в Пхенчхане. В связи с тем, что шведский НОК сообщил ISU об отказе от своей квоты на дистанции 1,5 тыс. м, в соответствии со специальной олимпийской квалификационной классификацией Казахстан, занимающий следующее место в резервном списке, получил дополнительную квоту, воспользоваться которой может один из 3 уже подтвержденных спортсменов», — говорится в сообщении.

Таким образом, сообщает комитет, на этой дистанции 1,5 тыс. м от Казахстана выступят 2 атлета.

«Также сегодня НОК Казахстана получил официальное подтверждение от международного союза конькобежцев об еще 1 олимпийской лицензии в шорт-треке. Мужская сборная Казахстана выступит в эстафете по шорт-треку на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Таким образом, в Корею отправится сборная по шорт-треку в составе 7 человек — 5 мужчин и 2 женщины. Команда заезжает в олимпийскую деревню Каннына 3 февраля», — добавили в национальном олимпийском комитете РК.

Напомним, в Играх в Южной Корее примут участие свыше 5 тыс. спортсменов из 80 стран. Будет разыграно 102 комплекта медалей. Олимпиада-2018 будет проходить с 9 по 25 февраля.