В Казахстане планируют внедрить международные стандарты ОЭСР в управление туристской отраслью

Астана. 25 января. КазТАГ — В Казахстане планируют внедрить международные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в управление туристской отраслью, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Для успешного развития туристской отрасли (РК – КазТАГ) в этом году планируется внедрить международные стандарты ОЭСР в управление туристской отраслью», — заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в правительстве в четверг.

По его словам, благодаря личному участию главы государства и успешному проведению EXPO-2017 мир узнал о Казахстане как о новой туристской дестинации, расположенной на перекрестке культур Запада и Востока. Теперь перед туризмом поставлена амбициозная задача — увеличить долю отрасли в ВВП с 1% в 2016 году до 8% к 2025 году, подчеркнул он.

«Во-первых, принята обновленная концепция развития туристской отрасли до 2023 года, в которой кластерный принцип определен ключевым для успешной трансформации туризма в действующую отрасль экономики страны. Впервые в истории развития туризма между регионами и министерством культуры и спорта были подписаны меморандумы о сотрудничестве», — пояснил он.

Во-вторых, по его словам, впервые в истории развития казахстанского туризма по лучшему опыту развитых государств был создан офис по управлению туризмом на государственном уровне — Destination management office, в лице национальной компании Kazakh Tourism.

В-третьих, был заложен фундамент под развитие туризма в так называемый период post-EXPO. Были приняты программные документы развития инфраструктуры Астаны и Щучинско-Боровской курортной зоны, добавил А. Мухамедиулы.

«В-четвертых, серьезные подвижки были сделаны в области визово-миграционного режима. Введен и продлен до конца 2018 года уникальный безвизовый режим – 72 часа транзита для граждан КНР, следующих через города Алматы и Астаны. В ближайшее время планируем ввести аналогичный режим в отношении Индии», — указал он.

В-пятых, отметил министр, туризм правительством был включен в т.н. «Олимпийскую трассу» шестым драйвером диверсификации национальной экономики.

В-шестых, начат процесс законодательных изменений с целью экономической трансформации туризма в полноценную конкурентоспособную отрасль Казахстана, способную привлечь как национального, так и иностранного туриста.

«В-седьмых, проводится работа по развитию внутреннего туризма в рамках программы «Рухани жаңғыру». Так, по итогам 9 месяцев 2017 года количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на 25% и составило 3,5 млн человек», — заключил А. Мухамедиулы.