В мажилисе презентованы поправки по вопросам госзакупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора

Астана. 25 января. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутатам мажилиса парламента РК презентован проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора».

«Централизованные закупочные органы предлагается (поправками — КазТАГ) создать на базе действующих единых организаторов. На республиканском уровне — это комитет по госзакупкам минфина. На областном уровне — это действующие управления госзакупок при акиматах областей. На районном уровне — это будут вновь созданные отделы госзакупок при акиматах районов, либо эти функции будут возложены на существующие отделы райакиматов», — сказал Р. Бекетаев в мажилисе на презентации документа в четверг.

При этом он отметил, что перечни товаров, работ и услуг для всех вышеперечисленных уровней будет определяться минфином на основе и результатов анализа закупок, тем самым будут четко разграничены полномочия между уровнями централизованных служб.

«Кроме того, законопроект предусматривает поправки, направленные на совершенствование госзакупок, выработанные по итогам правоприменительной практики. В то же время в целях недопущения необоснованного снижения цен на работы, законопроектом устанавливаются пределы, ниже которых снижение цены не допускается. Особенно это будет касаться строительно-монтажных работ, работы по проектированию и услуги технического надзора», — указал замглавы ведомства.

Также имеется проблема низкой квалификации участников госзакупок, что негативно влияет на качество приобретаемых товаров, работ и услуг.

«В связи с этим, в целях повышения уровня квалификации потенциальных поставщиков, законопроектом предусматривается широкое применение закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором», — пояснил представитель минфина.

Также проект данного закона предусматривает решение вопроса законодательного регулирования закупок квазигосударственного сектора и установления административной ответственности.

«Законопроектом предлагается закрепить три ключевых вопроса: первое, это установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок. При этом ответственность предлагается установить только по шести чувствительным составам административных правонарушений со смягченными санкциями. Такой подход обусловлен минимальным вмешательством государства в корпоративное управление. Второе, перевод всех закупок квазигоссектора на электронный формат», — перечислил Р. Бекетаев.

И, третье, как он добавил, это утверждение единых правил закупок субъектов квазигоссектора, за исключением фонда «Самрук-Казына», правила которого будут утверждаться решением совета директоров фонда по согласованию с минфином.