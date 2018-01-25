Вопрос уголовного преследования должностных лиц минобороны РК и МВД просят рассмотреть бизнесмены

Астана. 25 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Вопрос привлечения должностных лиц министерства обороны РК и министерства внутренних дел Казахстана к уголовной ответственности просят рассмотреть бизнесмены.

«В конце декабря 2016 года между министерством обороны и предпринимателями были подписаны дополнительные соглашения к ранее заключенным основным договорам, где бизнесмены обязались оказать услуги по организации питания военнослужащих воинских частей с января по февраль 2017 года — до подведения итогов конкурсных процедур. Однако, после оказания услуг, Министерство отказалось подписывать акты выполненных работ и оплачивать фактически полученные услуги», — сообщил в четверг директор департамента правовой защиты предпринимателей национальной палаты предпринимаелей «Атамекен» Олег Савеленко на заседании НПП.

По его словам, свой отказ госорган объяснял несвоевременностью регистрации договора в органах казначейства.

«В итоге 11 бизнесменов понесли ущерб на общую сумму около Т200 млн, что отразилось на своевременной выплате зарплаты работникам, своевременной уплате налогов, погашении кредитов», — констатировал О. Савеленко.

С похожей проблемой, по информации нацпалаты, столкнулась компания «Өндіріс ҚұрылысТехМонтаж» из Южно-Казахстанской области, которая в 2012 году выиграла конкурс на капитальный ремонт школы МВД в Шымкенте, однако так и не получила оплату за произведенные работы. В итоге председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Каирбек Сулейменов отметил, что действия минобороны Казахстана и МВД РК подрывают репутацию государства, как надежного партнера в договорных отношениях.

«Такие действия должны расцениваться как преступно-халатное отношение к служебным обязанностям, повлекшее многомиллионные убытки, а значит подлежат оценке через призму уголовного законодательства. Материалы по Минобороне предлагаю направить в Главную военную прокуратуру для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности соответствующих должностных лиц, а в части МВД – в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции», — заявил К. Сулейменов.

Напомним, детали случая с оплатой за организацию питания представителями НПП «Атамекен» были раскрыты еще 11 декабря 2017 года. Тогда сообщалось, что речь идет о РГУ «Войсковая часть 20015». Как уточнили тогда в нацпалате, это главное управление на правах войсковой части в составе вооруженных сил РК. Структурно, по данным нацпалаты, оно не входит в состав центрального аппарата министерства обороны, и, следовательно, не имеет права выполнять госфункции, возложенные на центральный аппарат министерства. Тем не менее, отмечалось в сообщении, «в соответствии с приказом министра обороны, государственную функцию делегировали в «войска», размыв при этом ответственность между структурными подразделениями».