Директор театра им. Ауэзова в Алматы Билалов раскаялся в суде

Алматы. 25 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. Подозреваемый в получении взятки директор Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова в Алматы Ерлан Билалов раскаялся в суде, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Да, полностью вину признаю и полностью раскаиваюсь», — сказал Е. Билалов на суде в четверг.

Также он отметил, что получил взятку частями, сначала Т600 тыс. затем Т900 тыс.

«Я раздал долги», — ответил директор театра на вопрос судьи Куаныша Арипова о том, на что была потрачена полученная сумма.

Отмечается, что дело в отношении Е. Билалова проходит в Алмалинском районном суде.

Напомним, Е. Билалов, являясь директором РГКП «Казахский государственный академический театр драмы им.М.Ауэзова» подозревается в получении взятки на сумму Т1,5 млн от президента Общественного благотворительного творческого фонда «Сезам» за аренду для проведения на базе театра детских представлений в новогодний период.

В связи с полным признанием вины, директор театра не задерживался.

Е. Билалов является директором Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова с 27 апреля 2015 года. Он заслуженный деятель РК, лауреат премии Союза молодежи РК, кавалер ордена «Намыс» имени Б. Момышулы, кавалер ордена «Курмет». Сыграл множество ролей в театре и кино.