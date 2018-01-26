Алматы. 26 января. КазТАГ – «Шелковый путь на льду» намерен проложить в Арктике Китай, сообщает «Синьхуа».

«Китай готов на основе освоения и эксплуатации арктического морского маршрута (АММ) создать «Шелковый путь на льду» совместно с другими заинтересованными сторонами. Китай поощряет предприятия к участию в инфраструктурном строительстве вдоль АММ и проведении пилотного коммерческого судоходства по АММ в соответствии с законом. Таким образом страна готова поэтапно продвигать коммерческую и регулярную эксплуатацию АММ», — говорится в Белой книге об арктической политике страны, опубликованной в пятницу пресс-канцелярией государственного совета Китая.

В госсовете КНР отметили, что Китай придает важное значение обеспечению безопасности судоходства по арктическому морскому маршруту, активно ведет его изучение и гидрологическое обследование в регионе, чтобы повысить способность страны к обеспечению безопасности и тылового снабжения для использования АММ.

«Китай надлежащим образом соблюдает международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах, поддерживает активную роль международной морской организации (ММО) в разработке правил судоходства в арктических водах. Китай также призывает активизировать международное сотрудничество по строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов вдоль маршута. АММ включает северо-восточный, северо-западный и центральный пути. В связи с потеплением мирового климата АММ может превратиться в важную транспортную артерию для международной торговли», — добавили в госсовете.

Авторы Белой книги подчеркнули, что «Китай уважает законодательное, правоисполнительное и юридическое права приарктических стран в отношении акваторий, находящихся под их собственной государственной юрисдикцией, и выступает за управление АММ в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и нормами общего международного права для обеспечения свободы судоходства и права на использование АММ разными странами в соответствии с законом».

«Китай призывает заинтересованные страны надлежащим образом урегулировать споры вокруг АММ в соответствии с международным законом», — сказано в сообщении.