Авиарейс Алматы-Рига запустится в конце апреля 2018 г.

Астана. 26 января. КазТАГ — Авиарейс Алматы-Рига запустится в конце апреля 2018 года, сообщает пресс-служба КГА МИР РК.

«Латвийская авиакомпания AirBaltic 29 апреля откроет маршрут между Алматы и Ригой (Латвия)», — говорится в сообщении, опубликованном на странице комитета в Facebook в пятницу.

Отмечается, что новый маршрут будет предоставлять новые возможности удобных путешествий для пассажиров из Казахстана и стран Балтии в пункты назначения в сети маршрутов AirBaltic, которая охватывает Европу, Скандинавию, Россию и Ближний Восток.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря министерства транспорта Латвии Улдис Рейманис заявлял, что латвийская национальная авиакомпания AirBaltic планирует открыть прямой рейс Рига-Алматы с 2018 года.

Авиакомпания выполняет внутренние рейсы из Риги в 60 пунктов назначения, а также прямые рейсы из Таллина и Вильнюса. Флот АirBaltic состоит из Bombardier и Boeing.