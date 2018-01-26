Назарбаев принес соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью более 30 человек в результате пожара в больнице Миряна

Астана. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Мун Чже Ину в связи с гибелью более 30 человек в результате пожара в г.Мирян, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с жертвами в результате пожара в больнице города Мирян», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

«В эти трагические дни мы выражаем искреннюю поддержку корейскому народу. Разделяя боль потери с родными и близкими погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого трагического события», — говорится в телеграмме.

Напомним, в результате пожара в больнице в южнокорейском г. Мирян погиб 31 человек, около 40 получили ранения. По предварительной информации, возгорание произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось потушить лишь спустя 1 час 40 минут. Во время пожара в больнице были около 100 пациентов.