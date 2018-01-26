Т80 млрд инвестирует Китай в строительство крупного производственного комплекса в СКО

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Петропавловск. 26 января. КазТАГ – Т80 млрд инвестирует Китай в строительство крупного производственного комплекса в Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе акима СКО.

«Китайские коллеги готовы вложить большие средства для реализации этого проекта. Первый транш денег уже получен. Поездка в Китай в ноябре прошлого года дала большой импульс для реализации этого проекта. Будет вложено до Т80 млрд инвестиций. Часть продукции уйдет на экспорт в Китай и в другие страны», — заявил в пятницу аким СКО Кумар Аксакалов во время осмотра земельного участка, выделенного под строительство комплекса в Кызылжарском районе.

Отмечается, что китайская компания Tielin Logistics Co планирует создание нескольких производств.

«Это заводы по производству пестицидов, бактерицидов, гербицидов, производство подшипников, создание линии производства электромобилей, производство целлюлозы, комбикормовый завод и переработка пшеницы, и связанное производство лимонной кислоты и глюкозы/декстрозы. В этих предприятиях будет создано 1650 рабочих мест. Также инвесторы построят железную дорогу протяженностью 4 км и электростанцию», — сообщили облакимате.

К. Аксакалов поручил соответствующим ведомствам уделить особое внимание вопросу экологии. Также он отметил, что регион должен использовать свое удобное географическое расположение для реализации данного проекта.

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