Потери бюджета на сумму Т1,6 млрд предотвратила прокуратура Астаны

Астана. 26 января. КазТАГ — Прокуратурой города Астаны предотвращены потери бюджета на сумму Т1,6 млрд, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«ТОО «Nova Цинк» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным уведомления по начислению суммы налогов департаментом государственных доходов на Т3 млрд. Основанием начисления налогов послужило неправильное определение цены товара и расходов до порта Антверпен (Королевство Бельгия), тогда как фактически поставка была до г. Челябинск (РФ)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного органа.

Решением суда г. Астаны от 15 сентября 2017 года, заявление ТОО «Nova Цинк» удовлетворено с освобождением от уплаты налогов в бюджет государства.

В этой связи, прокуратурой города на судебный акт принесено апелляционное ходатайство о перерасчете суммы налога с учетом изменений маршрута доставки.

«Постановлением специализированной судебной коллегии Верховного суда от 3 января 2018 года ходатайство прокурора удовлетворено с признанием законным перерасчета суммы налогов в бюджет государства в размере Т1,6 млрд», — заключается в сообщении.