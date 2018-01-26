Фигуранта дела экс-главы нацэкономики РК Бишимбаева освободили из-под стражи

Астана. 26 января. КазТАГ — Арсен Аскаров. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов освободил из-под стражи соучредителя ТОО «Project City Group» Армана Комарова.

«Суд постановил: ходатайство защитника А. Комарова удовлетворить и изменить меру пресечения на подписку о не выезде», — сказал А. Шайхисламов на заседании суда в пятницу.

Перед этим в суде выяснилось, что А. Комаров не давал взятки, а был лишь посредником. Поэтому 22 января прокурор, представляя новый обвинительный акт по делу, смягчил А. Комарову обвинение по ч.1 ст.368 УК РК (посредничество во взяточничестве). За это преступление максимальное наказание – лишение свободы до 2-х лет. Ранее А. Комарова обвиняли по ч.4 ст.367 УК РК (дача взятки). Под стражей он провел 1 год и 2,5 месяца.

Наряду с этим, согласно ч.1 ст.147 УПК РК, содержание под стражей применяется только обвиняемым в уголовном правонарушении, за которое предусмотрено не менее 5 лет лишения свободы.

«Нет оснований полагать, что А. Комаров может скрыться от суда. Так, по предъявленному новому обвинению он по приговору должен быть освобожден от наказания в связи с амнистией, которая к нему должна применяться. С 22 января 2018 года по сегодняшний день А. Комаров содержится под стражей без законных на то оснований», — заявил его адвокат Дмитрий Куряченко.

Напомним, 31 октября по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева состоялось предварительное слушание.

10 января 2017 года национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики К. Бишимбаева. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Позже было заявлено, что его подозревают в хищении Т1 млрд. По версии следствия, К. Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

12 января 2017 года с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении К. Бишимбаева избрана мера пресечения «арест». Полученные незаконным путем денежные средства он, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Вместе с К. Бишимбаевым к уголовной ответственности привлекаются 7 должностных лиц «Байтерек Development».