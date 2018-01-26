Ассоциация финансистов Казахстана опровергла слова сенатора РК Ершова о возможном обмане населения онлайн-компаниями

Алматы. 26 января. КазТАГ — Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опровергла слова депутата сената парламента РК Сергея Ершова на пленарном заседании палаты в четверг об обмане населения всеми онлайн-компаниями, сообщает пресс-служба ОЮЛ «Казахстанская ассоциация Финтех».

«По словам С. Ершова, в комитет по социально-культурному развитию и науке обратились представители АФК с просьбой решить вопрос законодательного регулирования деятельности таких компаний. Однако 26 января АФК выступила с опровержением – ассоциация не обращалась с инициативой проверки компаний, выдающих онлайн-займы», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«АФК не выступает против онлайн-кредитования и не обращалась с инициативой проверки компаний, выдающих онлайн-займы. (…) В прошлом году АФК и Казахстанская ассоциация «ФинТех» инициировали обсуждение совместно с Национальным банком РК касательно возможности проработки регулирования рынка онлайн-кредитования. (…) Казахстанская ассоциация «ФинТех» объединяет 90% легальных и ответственных участников рынка. В настоящее время отношения на рынке онлайн-кредитов регулируются Гражданским кодексом РК», — отмечается в пресс-релизе АФК.

По словам исполнительного директора казахстанской ассоциации «ФинТех» Ерлана Смайлова, на упомянутом рынке действуют как добросовестные «белые» игроки, так и недобросовестные – «черные» и «серые» кредиторы, и именно их деятельность вызывает основную массу вопросов.

«Мы, как ответственные участники рынка, безусловно, разделяем позицию сенатора С.Ершова в части необходимости защиты населения страны от недобросовестных, серых, черных, криминальных ростовщиков. Но при этом важно объективно понимать ситуацию и разделять законопослушные легально работающие компании от нелегального долгового рынка и недобросовестных фирм и дельцов. Если сейчас клеймить весь рынок в целом, то можно «с водой выплеснуть и ребенка». Из-за действий недобросовестных игроков пострадает добросовестный бизнес, который предоставляет гражданам востребованный ими продукт, защищает их права, создает рабочие места и платит налоги в казну», — считает Е.Смайлов.

Также он отметил, что упомянутые добросовестные компании, объединенные в рамках ассоциации, составляют 90% рынка онлайн-кредитования – они инициировали введение регулирования, на принципах саморегулирования приняли ограничивающие рынок правила и стандарты.

Между тем в ассоциации прокомментировали каждый пункт обвинения С. Ершова в недобросовестности некоторых онлайн-компаний. Так, на довод сенатора «рынок онлайн-компаний не регулируется», в ассоциации утверждают, что он абсолютно легален.

«Правовыми рамками для деятельности компаний служат статьи Гражданского кодекса 2 (свобода договора), 715 (договор займа), 718 (вознаграждение по займу), 716 (форма договора займа), 722 (возврат предмета займа), 152 (письменная форма сделки). Поэтому, очевидно, нельзя сказать, что рынок находится вне законодательного регулирования, иначе он не смог бы функционировать и развиваться в течение почти 4-х лет», — подчеркивают в ассоциации.

На обвинение, что «онлайн-займы, предоставляются населению под 700-1000% процентов годовых», финансисты поясняют, что компании, предоставляющие такие услуги, выдают так называемые «займы до зарплаты», то есть на короткий срок. Средняя сумма займа – Т37 тыс., средний срок кредита – 23 дня (данные ПКБ за 9 мес. 2017 г.). Это даже не месяц, соответственно, о годовых займах речи не идет. Поэтому применять к рынку понятие годовых процентов – некорректно, речь идет о дневной ставке. Дневная ставка на рынке составляет 1-2% в день. Значение ставки продиктовано экономической моделью рынка: организация небольшого кредита на малый срок для компании стоит столько же, сколько для банков организация кредитов на миллионы и месяцы. Также свою стоимость имеют деньги, привлекаемые компаниями, объясняют финансисты.

«Комментарий С. Ершова о том, что «подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайтах онлайн-компаний», «кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он ни находился — в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или под принуждением» отмечаем, что онлайн-компании не выдают займы всем подряд, тем более лицам в неадекватном состоянии. Из 10 обратившихся за кредитом заем получают порядка 2-3 человек. Сервисы действительно стремятся к простоте и удобству для своего потребителя. Это законно на основании статьи 152 ГК РК (договор, заключенный в интернете приравнивается к письменному договору). Это и требование времени (цифровизации)», — считают в ассоциации.

При этом эксперты утверждают, за внешней простотой процессов кроются сложные технологические процессы – машинный анализ кредитной заявки и кредитной истории, скорринги, идентификация, верификация, антифрод-решения, биометрия, то есть, те самые финансовые технологии. При этом простота пользования не означает отсутствия должного внимания к вопросам безопасности.

«Мы понимаем, что рынок онлайн-кредитования новый, растущий, вопросы и проблемы возникают, и их надо последовательно решать. Не все сразу получается, но мы это делаем. В целом о восприятии населением рынка онлайн-кредитования нагляднее всего говорят цифры: если в 2015 году онлайн-кредитов было выдано за сумму Т2,5 млрд, то в 2017 году (…) было выдано свыше Т36 млрд. Спрос рождает предложение – динамика роста рынка говорит о том, что продукт востребован десятками и сотнями тысяч казахстанцев, которые пользуются новой цифровой финансовой услугой, решают свои актуальные проблемы и вовремя выполняют свои кредитные обязательства», — резюмирует Е. Смайлов.

Напомним, 25 января депутат сената парламента РК С. Ершов на пленарном заседании палаты обратился к генеральному прокурору Казахстана с запросом о проверке онлайн-компаний, предоставляющих займы, на предмет соблюдения ими требований законодательства.