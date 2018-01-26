Атырау. 26 января. КазТАГ – Телефоны и SIM-карты пытались передать осужденным за пропаганду терроризма и разбой в Атырау, передает корреспондент.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками учреждения УГ-157/9 были изъяты сотовые телефоны и SIM-карты, спрятанные в посылках. Запрещенные предметы были предназначены для осужденного за пропаганду терроризма к 4 годам лишения свободы 1985 года рождения, и осужденного за разбой к 6 годам лишения свободы 1988 года рождения», — сообщили в пятницу в департаменте уголовно-исправительной системы Атырауской области.

В ДУИС уточнили, что средства связи при досмотре были обнаружены в пластиковых банках с медом.

«В соответствии со ст. 481 КоАП РК передача запрещенных предметов влечет наложение административного штрафа в размере 10 МРП», — добавили в департаменте.