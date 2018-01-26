Какие штрафы за нарушения ПДД будут уменьшены или списаны? 26.01.2018 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 84 0 Адвокат Джохар Утебеков разъясняет автолюбителям принятые в КоАП поправки comments powered by HyperComments Похожие материалы: Чиновники в Алматинской области получили выговор за нарушения процедуры оказания госуслуги Почти на всех проверенных в 2017 году предприятиях Алматы выявлены нарушения санитарных норм Премьер-министр РК Сагинтаев поручил донести до сведения общественности все нарушения по приватизации в Казахстане Какие риски ожидают экономику Казахстана в наступившем году? За снятые на камеры автобусов нарушения ПДД планируют штрафовать в Алматы с конца марта