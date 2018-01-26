Более 5 тыс. медиков выпустили казахстанские вузы к 2018 г.

Атырау. 26 января. КазТАГ — Более 5 тыс. специалистов в сфере здравоохранения выпустили учебные заведения в Казахстане к 2018 году, сообщила директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения РК Лаура Ахметниязова.

«Проблема кадров, которая определяет качество медицинской помощи, еще не устранена. Сохраняется дефицит, но это на допустимом уровне. В текущем году после резидентуры и интернатуры было выпущено 5 300 специалистов. 33% — это 1,5 тыс. людей, после интернатуры продолжили обучение в резидентуре. Приступили к работе 3 086 специалистов», — сказала Л. Ахметниязова на выездном заседании в Атырау по обсуждению проблем охраны материнства и детства.

По ее словам, процесс трудоустройства и закрепления выпускников зависит, в первую очередь, от предоставляемых мер социальной поддержки на местном уровне.

«Однако практика показывает, что в среднем 30% молодым специалистам, предоставляются такие меры поддержки. И это в значительной мере влияет на закрепление кадров. При этом около 10% не доезжает до места трудоустройства», -отметила Л. Ахметниязова.

Вместе с тем на заседании был также поднят вопрос проблем материнской и детской смертности.

«В структуре причин материнской смертности более 50% составляют, так называемые, экстрагенитальные, соматические заболевания, которые сопровождают беременность. Это сердечно-сосудистые заболевания, органов дыхания, онкологические заболевания. И более 40% акушерские осложнения. Что касается детства. За последние 10 лет отмечается снижение детской и младенческой смертности в 2 раза», — подчеркнула Л.Ахметниязова.

Структуры ООН по оценке детской смертности считают, что Казахстан улучшил показатели по снижению смертности. Проводимая работа позволила поднять рейтинг Казахстана по показателям детской смертности на 20 позиций — с 98 до 78 позиции.

«Структура детской и младенческой смертности практически остается на одном уровне. На первом месте находится состояние, возникающее в перинатальном периоде, это смертность детей в первый год жизни. На втором, врожденные пороки развития несовместимые с жизнью.