В Казахстане введен налог на вознаграждение по банковским вкладам физлиц-нерезидентов

Новости 426 0

Алматы. 26 января. КазТАГ – Ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) на вознаграждение по депозитам в казахстанских банках физлиц-нерезидентов установлена в размере 15%, говорится в обращении АО «Qazaqbanki» к своим клиентам на сайте фининститута.

«АО «QazaqBanki» сообщает, что, в соответствии с кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), введенным в действие с 1 января 2018 года, подлежат налогообложению доходы, полученные в виде вознаграждения по банковским счетам физических лиц, являющихся нерезидентами РК», — указывается в обращении.

При этом подчеркивается, что начиная с 1 января 2018 года «банк, как налоговый агент, удерживает с суммы выплачиваемого вознаграждения по вкладам нерезидентов Казахстана ИПН по ставке 15%».

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. В Казахстане планируют изменить методику назначения базовой пенсии с 1 июля 2018 г.
  2. С 2018 г. в Казахстане изменен порядок применения контрольно-кассовых машин
  3. 15 энергопередающих компаний в Казахстане прекратят свою деятельность в 2018 г.
  4. Добыча нефти в Казахстане в 2018 г. прогнозируется на прошлогоднем уровне
  5. Т1,7 млрд выделили на бесплатную медпомощь постоянно живущим в Казахстане иностранцам в 2018 г.

Новости партнеров

Загрузка...