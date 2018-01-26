В Казахстане введен налог на вознаграждение по банковским вкладам физлиц-нерезидентов

Алматы. 26 января. КазТАГ – Ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) на вознаграждение по депозитам в казахстанских банках физлиц-нерезидентов установлена в размере 15%, говорится в обращении АО «Qazaqbanki» к своим клиентам на сайте фининститута.

«АО «QazaqBanki» сообщает, что, в соответствии с кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), введенным в действие с 1 января 2018 года, подлежат налогообложению доходы, полученные в виде вознаграждения по банковским счетам физических лиц, являющихся нерезидентами РК», — указывается в обращении.

При этом подчеркивается, что начиная с 1 января 2018 года «банк, как налоговый агент, удерживает с суммы выплачиваемого вознаграждения по вкладам нерезидентов Казахстана ИПН по ставке 15%».