Выбрать глав миссий наблюдателей от СНГ на выборах президента РФ и депутатов меджлиса Туркменистана планируется на заседании совета постпредов в Минске

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Алматы. 26 января. КазТАГ — Выбрать глав миссий наблюдателей от Содружества независимых государства (СНГ) на выборах президента РФ и депутатов меджлиса Туркменистана планируется на заседании совета постпредов в Минске, сообщается на сайте исполкома СНГ.

«30 января в исполнительном комитете СНГ (г. Минск) пройдет первое в нынешнем году заседание совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества под председательством постпреда Таджикистана, чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Беларуси Махмадшарифа Хакдода. В заседании примет участие председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании планируется обсудить перспективы развития договорно-правовой базы СНГ в 2018 году и согласовать кандидатуры глав миссий наблюдателей от СНГ на выборах президента РФ и депутатов меджлиса Туркменистана.

«Члены совета сформируют проект повестки дня очередного заседания совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в Минске 6 апреля нынешнего года. В него включены, в частности, вопросы политического взаимодействия, документы, касающиеся сотрудничества стран Содружества в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Главам внешнеполитических ведомств будут также представлены проекты документов, регламентирующих сотрудничество в области образования и молодежной политики», — поясняется в сообщении.

Также в ходе заседания постоянные полномочные представители утвердят план своей работы на предстоящий год, предусматривающий рассмотрение вопросов, касающихся различных сфер сотрудничества стран СНГ и деятельности его органов, формирования проектов повесток дня заседаний высших органов СНГ, реализации принятых в рамках Содружества документов.

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«Члены Совета постпредов на основании представленной Исполкомом СНГ информации обсудят вопросы актуализации положений концепции дальнейшего развития СНГ, одобренной Советом глав государств СНГ в октябре 2007 года», — резюмируется в сообщении.

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