Число жертв взрыва в центре Кабула возросло до 95 человек

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Алматы. 27 января. КазТАГ — В результате теракта в центре Кабула погибли 95 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на телеканал «Толо Ньюс».

«В результате теракта в центре Кабула погибли 95 человек. Минздрав Афганистана также добавил, что число раненых возросло до 163 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Ранее речь шла о 40 погибших и 140 пострадавших.

Напомним, взрыв произошел в машине скорой помощи неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».

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