Алматы. 27 января. КазТАГ — Милош Земан переизбран президентом Чехии, сообщает ТАСС.

«М. Земан, согласно распространенным Чешским статистическим управлением официальным итогам завершившегося в субботу второго тура выборов, переизбран президентом Чехии. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника — экс-главу академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что на 14 тыс. 866 избирательных участках проголосовали 5 млн 569 тыс. 665 из 8 млн 363 тыс. зарегистрированных избирателей республики, население которой составляет 10,6 млн граждан. Голоса М. Земану отдали 2 млн 853 тыс. 390 пришедших к урнам для голосования.

Против переизбрания М. Земана голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах. Остальные регионы республики поддержали хозяина Пражского града.

«Чешская Республика победила Прагу», — заявил журналистам, комментируя итоги выборов, глава администрации президента Вратислав Минарж.

Он также сообщил, что инаугурация М. Земана состоится 8 марта на совместном заседании палаты депутатов (нижней палаты) и сената страны.