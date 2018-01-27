Казахстан оказался на 59-м месте из 94 стран в рейтинге сильнейших паспортов мира

Алматы. 27 января. КазТАГ — Казахстан оказался на 59-м месте из 94 стран мира в списке глобальных паспортов, сообщается на сайте Global Passport Power Rank 2018.

«Среди стран, чей паспорт пригоден для путешествий, паспорт гражданина Казахстана занял 59-е место. Для посещения без визы казахстанцам доступно 71 государство. Вместе с РК на этой же строчке расположилась Республика Беларусь», — указывается в документе.

При этом первое место в данном рейтинге занимает с завидной постоянностью Германия. Граждане этой страны теперь могут посещать в безвизовом режиме 161 страну. Паспорт Сингапура с первого места скатился на второе. Сингапурцы могут посетить без визы 160 стран. Кроме того, на втором месте расположились Дания, Финляндия, Швеция, Италия, Испания, Франция, Южная Корея.

«Россия поднялась в списке стран с глобальным паспортом с 42-го на 40-е место. С российским паспортом можно посетить без визы 109 стран. Турция — на 41 месте, с посещением 108 стран. Молдова и Грузия на 42-м месте, с посещением 106 стран», — отмечается в рейтинге.

Азербайджан и Китай на 65-м месте, с возможностью посещения 64 стран. Кыргызстан — на 69-м месте (59 стран). Также эту строчку заняла Армения. Узбекистан, Таджикистан и Индия на 72-м месте, с посещением 55 стран. Туркменистан на 77-м месте, с посещением 50 стран. Замкнул список (94-е место) Афганистан, с посещением 25 стран.

Как сообщалось ранее, Украина заняла в этом рейтинге 30-е место, с паспортом гражданина этой страны без визы доступны для посещения 122 страны.