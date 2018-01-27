Великобритания продолжит придерживаться торговых норм Евросоюза на переходный период после Brexit

Алматы. 27 января. КазТАГ — Во время двухлетнего переходного периода после Brexit в Великобритании продолжат действовать регулирующие торговлю Европейского союза (ЕС) правила и нормы, сообщает «Коммерсант».

«Бизнесу не следует беспокоиться о вероятности выпасть из сферы деятельности на этот период. Мы намерены сохранить действующие договоренности в разных сферах — от поставок товаров до сельского хозяйства, от малого бизнеса до крупного. Мы продлим действие этих норм на время переходного периода. Мы будем способны торговать с ЕС так же, как это происходит и сейчас», — говорится в открытом письме, подписанном главой минфина Соединенного Королевства Филипом Хаммондом, министром по вопросам выхода из Евросоюза Дэвидом Дэвисом и министром по вопросам бизнеса Грегом Кларком, представителям бизнеса.

Также в документе говорится, что во время двухлетнего переходного периода у граждан ЕС сохранится возможность беспрепятственно приезжать, жить и работать в Великобритании.

«Премьер-министр заявляла, что мы представим схему регистрации для новоприбывших граждан ЕС в рамках подготовки к введению новой миграционной системы, однако это не создаст сложностей для бизнеса во время переходного периода», — уверены министры.

На прошлой неделе палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit. Документ устанавливает точную дату выхода Великобритании из состава ЕС – 23.00 29 марта 2019 года.