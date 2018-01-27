Астана. 27 января. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в субботу на территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, -23-25.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, -19-21.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях сохраняется погода без осадков, -22-27, -22-27, -23-28 и -17-22 соответственно; в отдельных районах Павлодарской области — туманы, возможны сильные морозы.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях без осадков, местами туман, ветер 15-20 м/с, -23-28 и -28-33, в отдельных районах области — сильный мороз.

На территории Жамбылской области без осадков, местами ветер усилится до 15-20 м/с с порывами до 23 м/с, возможны низовая метель и туман, -23-28, в отдельных районах сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях осадков также не ожидается, усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 30 м/с и более, -3+2 и -15-20; в Южно-Казахстанской области местами сохраняется очень сильный мороз. В Алматинской области без осадков, местами туман, -18-23, в отдельных районах ожидаются очень сильные морозы.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях днем без осадков, температура воздуха днем составит -2-7, -8-13, -12-17 и -12-17 соответственно; в Мангистауской области местами ожидаются сильные морозы, усиление ветра 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с, в Атырауской и Актюбинской областях местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В ближайшие трое суток на реках республики продолжится усиление процесса ледообразования, на отдельных реках (в том числе в Алматинской области и на р. Сырдарья) возможны подъемы уровней воды.