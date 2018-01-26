Информацией для борьбы с терроризмом будут обмениваться страны ЕАЭС

Алматы. 26 января. КазТАГ – Информацией для борьбы с терроризмом будут обмениваться страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Одобрен проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС. Документ позволит государствам-членам обмениваться сведениями, заявленными при перемещении через таможенную границу союза наличных денежных средств и денежных инструментов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснили в ЕЭК, проект соглашения предполагает, что в государствах-членах будет определен орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран.

«Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении. Информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего такую информацию органа в других целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена», — проинформировали в комиссии.

Отмечается, что документ, одобренный советом ЕЭК, будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур.

«Кроме того, утверждены изменения в требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по карантину растений и приняты правила надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения. Члены совета ЕЭК продлили действие нулевой ставки таможенной пошлины на полиэтилен для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра. Также одобрены проекты документов, предлагаемых для рассмотрения на межправительственном и высшем евразийском экономическом советах», — добавили в пресс-службе ЕЭК.