Сирийская оппозиция объявила бойкот конгрессу нацдиалога в Сочи

Алматы. 27 января. КазТАГ — Основная сирийская оппозиционная группа объявила, что она не станет участвовать в «мирном конгрессе» в Сочи, сообщает РБК.

«Переговорный орган революционных сил и сирийская оппозиция объявили о своем бойкоте сочинской конференции», — говорится в сообщении сирийского комитета по переговорам в Twitter.

При этом ранее, 26 января, официальный представитель этой организации Яхья аль-Ариди, как отмечает Al-Arabiya, заявил, что окончательное решение об участии в конгрессе в Сочи будет объявлено главой делегации Насром аль-Харири в ходе пресс-конференции 27 января.

На мероприятие организаторы пригласили 1,6 тыс. человек, в том числе наблюдателей от Организации объединенных наций (ООН).​ Участники этих переговоров должны будут обсудить проект новой сирийской конституции и проведение выборов под эгидой ООН. Проведение такой встречи в Сочи, по данным Al-Arabiya, также поддерживают Иран и Турция.

ООН, в свою очередь, «по-прежнему рассматривает возможность участия в сочинской конференции», заявил в пятницу, 26 января, журналистам заместитель официального представителя генсека ООН​ Фархан Хак. Итоговое решение по этому поводу, по его словам, в организации примут по результатам «венских встреч».

Напомним, конгресс сирийского национального диалога должен состояться в Сочи 29-30 января. Инициатором этих переговоров ранее выступила Россия.