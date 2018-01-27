Сирийская оппозиция объявила бойкот конгрессу нацдиалога в Сочи

Новости 136 0

Алматы. 27 января. КазТАГ — Основная сирийская оппозиционная группа объявила, что она не станет участвовать в «мирном конгрессе» в Сочи, сообщает РБК.

«Переговорный орган революционных сил и сирийская оппозиция объявили о своем бойкоте сочинской конференции», — говорится в сообщении сирийского комитета по переговорам в Twitter.

При этом ранее, 26 января, официальный представитель этой организации Яхья аль-Ариди, как отмечает Al-Arabiya, заявил, что окончательное решение об участии в конгрессе в Сочи будет объявлено главой делегации Насром аль-Харири в ходе пресс-конференции 27 января.

На мероприятие организаторы пригласили 1,6 тыс. человек, в том числе наблюдателей от Организации объединенных наций (ООН).​ Участники этих переговоров должны будут обсудить проект новой сирийской конституции и проведение выборов под эгидой ООН. Проведение такой встречи в Сочи, по данным Al-Arabiya, также поддерживают Иран и Турция.

ООН, в свою очередь, «по-прежнему рассматривает возможность участия в сочинской конференции», заявил в пятницу, 26 января, журналистам заместитель официального представителя генсека ООН​ Фархан Хак. Итоговое решение по этому поводу, по его словам, в организации примут по результатам «венских встреч».

Очень кСТАТИ Очень кСТАТИ
95812

Напомним, конгресс сирийского национального диалога должен состояться в Сочи 29-30 января. Инициатором этих переговоров ранее выступила Россия.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Неофициальная встреча по ситуации в Сирии под эгидой ООН стартовала в Вене
  2. О начале военной операции против курдов на территории Сирии объявила Турция
  3. Представители России и Сирии обсудили подготовку Конгресса сирийского национального диалога в Сочи
  4. Россия приглашает Ирак принять участие в межсирийском диалоге в Сочи
  5. ООН отметила большой вклад Казахстана в урегулирование конфликта в Сирии

Новости партнеров

Загрузка...