ООН призвала к перемирию на время Олимпиады в Пхенчхане

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Алматы. 27 января. КазТАГ — Председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак выступил в поддержку соблюдения олимпийского перемирия на время зимних Игр в Пхенчхане, пишет ТАСС.

Выступая, он призвал всех участников конфликтов в мире договориться о прекращении огня на время проведения соревнований.

«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию, в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане, и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира», — сказал М. Лайчак на специальном заседании Генассамблеи в пятницу.

Он также обратился с призывом ко всем участникам текущих вооруженных конфликтов в мире «решительно договориться о подлинном взаимном прекращении огня на срок действия олимпийского перемирия, создав тем самым возможность для урегулирования разногласий мирными средствами».

Кроме того, председатель Генассамблеи отметил ведущую роль олимпийских и паралимпийских спортсменов «в деле поощрения мира и укрепления понимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».

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Также он напомнил о взятом на себя странами обязательстве «разрабатывать национальные и международные программы, способствующие миру и урегулированию конфликтов, а также олимпийским и паралимпийским ценностям посредством спорта, культуры, образования и устойчивого развития».

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В ноябре Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на период проведения соревнований. В документе выражается надежда на то, что соревнования будут способствовать созданию «атмосферы мира, развития, терпимости и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

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