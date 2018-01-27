Треть всего экспорта Фарерских островов приходится на страны ЕАЭС

Алматы. 27 января. КазТАГ – Треть всего экспорта Фарерских островов приходится на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«На долю ЕАЭС уже сегодня приходится 30% всего экспорта Фарерских островов. Наш рынок становится все более и более привлекательным, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит хорошим заделом для дальнейшего плодотворного сотрудничества между ЕАЭС и Фарерскими островами», — заявила на прошедших переговорах по поводу сотрудничества союза с Фарерами председатель комитета по международным делам островов Анита а Фридриксмерк.

Переговоры проходили в штаб-квартире ЕЭК. Отмечается, что представители фарерской стороны проявили заинтересованность в получении актуальной информации о возможностях единого рынка ЕАЭС и пригласили делегацию ЕЭК выступить с презентацией союза для официальных и деловых кругов островов.

«Несмотря на небольшую территорию, Фарерские острова обладают рядом географических преимуществ, в первую очередь, высоким транзитным потенциалом, а также могут предоставить выгодные условия для ведения торговли», — добавила А.Фридриксмерк.

В свою очередь министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая заметила, что перспективным шагом могло бы стать проведение бизнес-форума, по аналогии с уже организованными комиссией в 2017 году мероприятиями в Молдове, Греции, Монголии и Камбодже.

«Мы имеем весьма успешный опыт проведения бизнес-форумов и всегда приветствуем подобные инициативы. Этот шаг поможет нам укрепить сотрудничество, наладить диалог представителей бизнеса, он также придаст новый импульс развитию торгово-экономических отношений», — сказала член коллегии ЕЭК.

Она отметила рост товарооборота между странами ЕАЭС и Фарерами в 17,4 раза в период с 2010 по 2016 год, который достиг $328,2 млн.

«Потенциал товарооборота раскрыт не полностью и может быть еще существенно увеличен именно за счет возможностей сотрудничества в формате «ЕАЭС – Фарерские острова», — добавила Т. Валовая.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, представители парламента Фарерских островов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с ЕАЭС, в частности, в увеличении импорта из всех без исключения государств-членов союза.

«Это может поспособствовать исправлению дисбаланса в торговле, который сложился в настоящее время», — говорится в сообщении.