УЕФА может запретить игру головой в детском футболе

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Алматы. 28 января. КазТАГ — Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может запретить игру головой в детском футболе, сообщает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

«УЕФА рассмотрит запрет на игру головой в детском футболе, если исследования покажут, что это нарушает нормальную деятельность мозга», — говорится в сообщении в воскресенье.

«Конечно, к этому необходимо относиться очень серьезно. Если исследования покажут, что игра головой ведет к повреждениям, особенно у детей, то мы должны быть жесткими в этом вопросе. Становится страшно от того, что может случиться в смешанных единоборствах или боксе. В футболе тоже есть эта проблема», — подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

В США в 2016 году ввели запрет на игру головой детям до 11 лет.

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