Более 19 тонн российского ультрапастеризованного молока пытались незаконно завезти в Казахстан

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Алматы. 29 января. КазТАГ – Более 19 тонн российского ультрапастеризованного молока пытались незаконно завезти в Казахстан, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«25 января в пункте приема уведомлений «Караузек» в Астраханской области инспекторами Россельхознадзора в ходе досмотра было задержано автотранспортное средство, перевозившее из Российской Федерации в Республику Казахстан более 19 тонн молочной продукции (молоко ультрапастеризованное 3,2%) без ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении в понедельник.

Ведомстве отметили, что груз был возвращен грузоотправителю.

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