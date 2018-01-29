Алматы. 29 января. КазТАГ – Более 19 тонн российского ультрапастеризованного молока пытались незаконно завезти в Казахстан, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«25 января в пункте приема уведомлений «Караузек» в Астраханской области инспекторами Россельхознадзора в ходе досмотра было задержано автотранспортное средство, перевозившее из Российской Федерации в Республику Казахстан более 19 тонн молочной продукции (молоко ультрапастеризованное 3,2%) без ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении в понедельник.

Ведомстве отметили, что груз был возвращен грузоотправителю.