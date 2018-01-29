Потепление ожидается на большей части Казахстана в ближайшие три дня

Астана. 29 января. КазТАГ — Потепление ожидается на большей части Казахстана с 30 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Холодный и мощный антициклон с центром над Алтаем по-прежнему определяет погоду Казахстана. Поэтому и температура воздуха в выходные дни была на 8-15 градусов Цельсия ниже нормы в большинстве областей республики, а на юге и юго-востоке на 17-22», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Однако, по словам синоптиков, очень сильные морозы уже начали ослабевать и ночью 29 января в северной половине республики температура воздуха уже была в пределах -20-27.

В предстоящие трое суток под влиянием теплых и влажных воздушных масс с Атлантики, и Черного моря повышение температуры ожидается не только в западных и северных, но и в южных и восточных областях Казахстана.