В Темиртау из-за промерзания труб питьевая вода перестала поступать на верхние этажи многоэтажек

Караганда. 29 января. КазТАГ — В г.Темиртау из-за промерзания труб питьевая вода перестала поступать на верхние этажи многоэтажек, передает корреспондент агентства.

«Со вчерашнего дня резкое и длительное понижение температуры наружного воздуха в Карагандинской области привело к обледенению внутренней поверхности трубопроводов водоводов Караганда-Темиртау и Сергиопольского водозабора. Из-за чего уменьшилось поступление питьевой воды в Восточную и Центральную части города», — сообщила пресс-секретарь акима города Темиртау Ольга Горячева в понедельник.

Отмечается, что в результате промерзания труб питьевая вода перестала поступать на верхние этажи многоэтажек.

По словам О. Горячевой, в настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению питьевого водоснабжения г. Темиртау.

«Задействованы все структурные подразделения предприятия ТОО «Окжетпес-Т». В настоящий момент затруднена подача воды в 411 многоэтажных домов, 8 школ, 8 садов, одну поликлиника и речевой интернат», — уточнила О.Горячева.